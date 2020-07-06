شكرا لقرائتكم خبر عن بعد حكم قضية أجر مسكن ابنته لينا.. أحمد الفيشاوى: كسبت أهم قضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الفنان أحمد الفيشاوي، على توجيه الشكر للمحامين الذين دافعوا عنه في قضية أجر مسكن ابنته لينا، التي ألزمت الفيشاوي بدفع مبلغ 23 ألف جنيه استرليني أجر مسكن لابنته لينا، وهي الشقة التي تقيم فيها مع والدتها هند الحناوي وزوجها الحالى فى إنجلترا.

وقال الفيشاوي في منشور جديدة له عبر حسابه الشخصي بموقع الصور انستجرام "كسبت أهم قضية أمام هند الحناوي بفضل ربنا ومجهود أستاذه سناء لاحظي وأستاذ يوسف الفايز.. شكرا".

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وألغت محكمة استئناف القاهرة الحكم الصادر بإلزام الفنان أحمد الفيشاوي بدفع مبلغ 23 ألف جنيه استرليني أجر مسكن لابنته لينا، وهى الشقة التى تقيم فيها مع والدتها هند الحناوى وزوجها الحالى فى إنجلترا.

وكانت محكمة الأسرة بالجيزة أصدرت حكمًا بإلزام أحمد الفيشاوى بدفع مبلغ 23 ألف جنيه إسترليني أجر مسكن لابنته لينا، وهو الحكم الذى استأنف عليه الفيشاوى، وصدر قرار إلغائه من محكمة الاستئناف.

وقالت سناء لحظى المحامية ودفاع الفيشاوى، أن الشقة التي رغبت هند الحناوى في الحصول على أجر مسكن لها هي في الأصل شقة زوجية تقيم فيها بصحبة زوجها الحالة بإنجلترا، ودفعت بعدم اختصاص محكمة أول درجة بنظر الدعوى.