شكرا لقرائتكم خبر عن أمال ماهر تحيي ذكرى رحيل والدها الرابعة: "ما زلت أجدك معي كلما احتجت إليك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيت المطربة أمال ماهر، الذكرى الرابعة لوفاة والدها التى توافق اليوم، حيث توفى فى عام 2016، وطالبت جمهورها بالدعاء له بالرحمة.

ونشرت المطربة أمال ماهر، عبر حسابها بموقع تويتر، صورة لوالدها الراحل ، وعلقت قائلة:" اربع سنوات مضت لم تفارقني فيها روحك الجميلة مازلت اجدك معي كلما احتجت إليك... رحلت إلى مكان أجمل وبقيت سيرتك الطيبة العطرة الله يرحمك يا بابا ...الفاتحة".



أمال ماهر

يأتي ذلك بعد أن احتفلت الفنانة آمال ماهر عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بعيد الأب في 21 يونيو الماضى، حيث نشرت مرفقة صورة نادرة لوالدها، قائلة: "كل سنة وروحك الطاهرة حواليا.. ابتسامتك اللي كانت بتشجعني مستحيل أنساها كل ذكرياتك الجميلة دايما في بالي وهي دي اللي عايشة عليه.. الله يرحمك يا بابا".

من جانب أخر كان قد أعلن هيثم سليم، مدير عام شركه دي إس ميديا، أن الشركة تعاقدت مع شركه مزيكا علي الاستحواذ علي البومات الفنانة آمال ماهر، ومن بنود العقد الاستحواذ علي حق الأداء العلني لآمال ماهر لمدة 5 سنوات والاستحواذ علي 3 ألبومات غنائية، وعدد من الأغاني (سينجل) وأيضا الأغاني المصورة علي طريقة الفيديو كليب لمدة 5 سنوات.

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يأتي ذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته الفنانة آمال ماهر في الفترة الأخيرة، و في إطار سياسة الشركة في التعاون مع الشركات الكبري مثل شركة مزيكا لملاحقة التطور الموسيقي في عالم الديچيتال، خاصة بعد انتشار السوشيال ميديا والمنصات الموسيقية الرقمية.