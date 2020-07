شكرا لقرائتكم خبر عن مسيرة 91 عاماً في صناعة الموسيقي.. أهم أعمال الملحن الإيطالي إنيو موريكوني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يمتلك الأسطورة الإيطالية إنيو موريكوني، أرشيف هائل من الموسيقي التصويرية التي ساعدت الكثير من الأفلام على حصد عدد كبير من الجوائز، فهو صاحب اللمسة الموسيقية الأشهر على مدار العقود الأخيرة، بعد مشاركته في أعظم الأعمال السينمائية.

رحل الملحن الإيطالي وصاحب الأسطورة الموسيقية، صباح اليوم، عن عمر يناهز الـ 91 عاماً، تاركاً أرشيف هائل من الأعمال السينمائية الأشهر في تاريخ السينما، والتي تعاون فيها مع عمالقة الإخراج في السينما منهم المخرج العالمي سيرجيو ليون وكوينتين تارانتينو.

اشتهر موريكوني بمزج الموسيقى والمؤثرات الصوتية لخلق نتائج مثيرة في الموسيقي الكلاسيكية مثل "The Good، The Bad and The Ugly" و "Once Upon a Time in the West" و "A Fistful of Dollars"، بالإضافة إلى فيلمه The Hateful Eight.

تستعرض الخليج 365 أهم 5 أعمال موسيقية للراحل الإيطالي في السينما:

The Good the Bad and the Ugly

Days of Heaven

Once Upon a Time in America

The Mission

The Hateful Eight

ولد موريكوني في روما عام 1928، ووضع الموسيقى التصويرية لنحو 500 فيلم لكن اسمه كان وثيق الصلة بالمخرج سيرجيو ليوني الذي عمل معه فيما عرف بأفلام سباجيتي وسترن الكلاسيكية بالإضافة إلى "حدث ذات مرة في أمريكا".

عمل موريكوني في جميع أنواع الأفلام تقريبا - من الرعب إلى الكوميديا - وربما كانت بعض ألحانه أكثر شهرة من الأفلام التي وضع موسيقاها.