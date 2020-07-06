شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين صبرى تستعرض لياقتها البدنية فى حديقة منزلها بصورة جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت النجمة ياسمين صبري، متابعيها وجمهورها، بصورة جديدة لها اثناء خضوعها لبعض التمارين المنزلية في حديقة منزلها، والتي ظهرت فيها في لياقة بدنية عالية.

ونشرت صبري الصورة التي التقطت في حديقة منزلها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور انستجرام، وسرعان ما انهالت التعليقات والاعجابات على الصورة من قبل جمهورها ومتابعيها خلال وقت قصير من نشرها.

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ويشار إلى أن النجمة ياسمين صبرى، كانت قد قالت إن عينها على السينما خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد غيابها العام الماضى وهذا العام أيضاً وانشغالها فى الدراما، حيث شارك فى آخر فيلم لها وهو "ليلة هنا وسرور" مع محمد امام، وكان التجربة السينمائية الثانية بها بعد "جحيم فى الهند" الذى قدمته مع محمد امام أيضاً.

وقدمت ياسمين صبرى فى رمضان المنصرم مسلسل "فرصة تانية" معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين صبرى، أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمرالشناوى، محمد جمعة.

وكان آخر أفلام ياسمين صبرى "ليلة هنا وسرور" مع محمد امام وشارك فى بطولته فاروق الفيشاوى، بيومى فؤاد، رحاب الجمل، محمد سلام، ولاعب المصارعة العالمى كرم جابر، وتأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين وإخراج حسين المنباوى، وتدور أحداثه فى إطار كوميدى أكشن.