شكرا لقرائتكم خبر عن على شواطئ الكاريبي.. دوا ليبا تحتفل بعيد ميلاد حبيبها أنور حديد "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو ان احتفالات عيد الميلاد ما زالت مستمرة للموديل الأمريكي أنور حديد، بعد ظهوره برفقه صديقته المطربة العالمية دوا ليبا على شواطئ سانت لويس في البحر الكاريبي، لقضاء عطلتهما الصيفية، بعد إعادة فتح الطيران عقب انتهاء فترة العزل الصحي التي قضوها معاً.

ونشرت المطربة العالمية صاحبة الـ 24، عاما، مجموعة صور جديدة من رحلتها الساحلية مع صديقها أنور حديد، عبر حسابها الشخصي بموقع الصور انستجرام، والتي يظهران فيها وهما في غاية سعادتهما للاحتفال بعيد ميلاد الأخير بشكل مختلف.

و كشفت دوا ليبا منذ ايام، من خلال صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير " إنستجرام " أنها بصدد إطلاق كليب أغنية" Hallucinate " و هي واحدة من أغنيات ألبومها الأخير " Future Nostalgia" ، ومن المقرر أن تطلق دوا ليبا الكليب في 10 يوليو الجاري .

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و أغنية " Hallucinate " هي رابع أغنية تطلقها دوا ليبا بطريقة الفيديو كليب من البوم " Future Nostalgia" ، فقد سبق وأطلقت ليبا 3 كليبات و هم " Don’t Start Now " و " Physical " و " Break My Heart " .

ونشرت دوا ليبا علي صفحته الشخصية البوستر الترويجي للكليب ، حيث ظهرت النجمة الشهيرة مرتدية ملابس ذات تصميم مثير باللون الأسود .