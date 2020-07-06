شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على دور تمنت الراحلة رجاء الجداوي تجسيده ونجومها المفضلين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بخفه دمها وروحها الطفولية تحدثت الراحلة رجاء الجداوي من قلبها في حوار تلفزيونى سابق لها عن الدور الذي تمنت تقديمه في حياتها الفنية ولم تتمكن من تحقيقه، حيث إنها تمنت تقديم دور سناء جميل في فيلم "بداية ونهاية"، الذي تم عرضه عام وهو دورها كفتاة ضحت بشرفها من أجل شقيقها.

وتحدثت رجاء الجداوي في الحوار عن العديد من الأمور الشخصية مثل أكتر صفة فيها تتكسف التحدث عنها، لترد بشياكة قائلة:" كل صفاتى بحب اتحدث عنها مفيش حاجه اتكسف منها"، وعبرت عن إعجابها بكوميديا النجم محمد هنيدى و عفوية النجمة عبلة كامل وطبيعتها، و بسؤالها عن مواصفات فارس أحلامها، ردت قائلة:" فتى أحلامى عشت معاه 46 سنة و حارس مرمى قلبى اللى كان و هيفضل حسن مختار، وللأجانب صديقى النجم مورجان فريمان اتعرفت عليه من مهرجان دبى هو ممثل جيد جدا و لكن مش فارس أحلامى".

وتابعت، " أما الفنانون العرب اللى راحوا مننا كتير أوى و كانوا فتيان أحلامى محمود عبد العزيز و أحمد زكى و نور الشريف كل الفرسان و من الجيل الجديد بحب أوى آسر ياسين و أحمد السعدنى و أحمد السقا هو قلبى واسع شويه وبحب كل الناس".

وعن كام عملية تجميل خضعت لها ردت بكل ثقة و هدوء قائلة: " ولا واحدة تجاعيدى بحبها كل تجعيده في وشى بتقول مشوار حياتى يأما فشل يأما نجاح عاوزة وشى يفضل زى ما هو يوم ما اقابل ربنا يبقى السجل موجود كله لو شديته من هيشد قلبى و أنا بحب تجاعيدى ليهم طعم تانى".

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ورحلت الفنانة رجاء الجداوي صباح أمس وشيع جثمانها في مقابر الأسرة بالبساتين

وتزوجت الفنانة القديرة، رجاء الجداوى مطلع السبعينيات، من حسن مختار، مدرب حراس مرمى الإسماعيلى ومنتخب مصر الأسبق، الذى رحل فى 5 مارس 2016، ولديها ابنة وحيدة هى أميرة ولا تعمل فى المجال الفنى، ومتزوجة من رجل الأعمال محمد هندى، كما أن للفنانة الكبيرة حفيدة وحيدة اسمها روضة.

الفنانة رجاء الجداوى من مواليد 6 سبتمبر 1938، بمحافظة الإسماعيلية، هى ابنة اخت الفنانة تحية كاريوكا، وتلقت تعليمها الأول فى مدارس الفرانسيسكان فى القاهرة، ثم عملت فى قسم الترجمة بإحدى الشركات الإعلانية وتم اختيارها لتكون عارضة أزياء بعد فوزها كملكة جمال القطن المصرى فى عام 1958، وفى نفس الوقت عرفت الطريق إلى الفن.

وكانت رجاء الجداوي، تتواجد على جهاز تنفس صناعى اختراقى، دخل العناية المركزة المستشفى أبو خليفة للعزل الصحى، بعد تدهور حالتها الصحية.

وأجرت الفنانة رجاء الجداوي منذ دخولها العزل الصحى بمستشفى أبو خليفة فى 24 مايو الماضى، 3 مسحات تحاليل"pcr"، الأولى كانت بعد دخولها بثلاثة أيام، وظهرت نتيجته إيجابية، والثانية عقب حقنها بمصل البلازما المتعافين بيومين، وظهرت أيضًا النتيجة إيجابية، والمسحة الثالثة والتى تمت خلال الأيام الماضية، وظهرت نتيجتها، إيجابية.