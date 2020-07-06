شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان أحمد عيد ينفي شائعات السوشيال ميديا حول صحته: أنا الحمد لله بخير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طمأن الفنان أحمد عيد، جمهوره ومتابعيه بشأن حالته الصحية، مؤكدا أن يتمتع بصحة جيدة، وذلك بعد الشائعات التى تردد مؤخرا عبر منصات السوشيال ميديا حول وجود خلل فى صحته، ومنها ما تردد أيضا بإصابته بفيروس كورونا الجديد "كوفيد – 19".

وكتب عيد، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، قائلا: "كلمنى أكتر من صديق بسبب أخبار متداولة على السوشيال ميديا عن صحتى، الأخبار دى غير صحيحة وأنا الحمد لله بخير، دى الصفحة الرسمية الوحيدة الموثقة وأى أخبار عنى هتكون هنا".





يشار إلى أن آخر أعمال أحمد عيد المسلسل الإذاعى الجديد "رابع جار" والذى تم عرضه فى شهر رمضان الماضى، وشارك فى بطولته لطيفة، أحمد عيد، عبد الرحمن أبو زهرة، طارق عبد العزيز، أمل رزق، ومن تأليف محمد صلاح راجح، وإخراج أيمن عبد الرحمن.

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وكان آخر أعمال الفنان أحمد عيد فى السينما فيلم "خلاويص" التى دارت أحداثه فى إطار كوميدى، إذ يعتمد أحمد عيد ضمن الأحداث على نوعية كوميديا الموقف، ويجسد ضمن الأحداث شخصية سائق تاكسى يتسبب ابنه فى العديد من المشاكل طوال الأحداث، التى تؤدى إلى حبس نجله، والوصول إلى القضاء، فيقوم عيد بتوكيل محامية لتدافع عنه أمام القضاء، وهى الشخصية التى تجسدها أيتن عامر.

"خلاويص" من تأليف لؤى السيد فى ثالث تعاون له مع أحمد عيد، بعد فيلمى "رامى الاعتصامى" و"يابانى أصلى"، وفيصل عبد الصمد الذى قدم معه فيلم "أنا مش معاهم"، من إخراج خالد الحلفاوى، ويشارك فى البطولة أحمد فؤاد سليم، طارق عبد العزيز، محمد حاتم، محسن منصور، سامى مغاورى، وآخرون.