شكرا لقرائتكم خبر عن ندى بسيونى ترد على سيمون: لها ستايل لذيذ وشيك ومميز وبحب أغانيها جدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدت الفنانة ندى بسيونى، إعجابها الشديد بأداء وأغانى زميلتها الفنانة سيمون، مؤكدة أن لها ستايل خاص ومميز، وأنها تحب أغانيها جدا.ونشرت سيمون، عبر حسابها على تويتر، صورة لها معدلة ببرامج تعديل الصور "فوتوشوب"، أهداها لها أحد متابعيها يدعى محمد الشاعرى، الذى نقلت كلامه وقال فيه: "سيمون.. ياريتك ترجعى تانى لو سمحتى للغناء.. انتى ليه اختفيتى كده".

وهنا علقت ندى بسيونى، على الصورة والكلام المرفق معه، قائلة: "صح جدا.. انت لك ستايل خاص ومميز محدش فيه.. ولذيذة وشيك.. أنا بحب أغانيكى جدا".

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واحتفلت النجمة سيمون، مؤخرا بعيد ميلادها، وهى إحدى النجمات القليلات اللاتى تميزن فى التمثيل والغناء معًا، إذ عرفها الجمهور مغنية فى التسعينيات وقدمت مثل "مش نظرة وابتسامة"، و"ماشية وساعتى من مظبوطة"، و"بتكلم جد" برفقة حميد الشاعرى، وبعدها اقتحمت عالم التمثيل فى السينما من خلال فيلم "يوم مر ويوم حلو" مع الفنانة الراحلة فاتن حمامة و"أيس كريم فى ديسمبر" مع عمرو دياب.

فاجأت سيمون جمهورها من خلال تقديم لون تمثيلى مختلف على المسرح أمام الفنان القدير محمد صبحى، فى الثلاثية الشهيرة "كارمن" عام 1999، "سكة السلامة 2000"، ولحقتها فى نفس العام بـ"لعبة الست".

وفى أحد لقاءاتها التليفزيونية تحدثت الفنانة سيمون عن بدايتها فى مجال الغناء، وكيف اكتسبت شهرتها، وذلك خلال حديثها وقالت: "بدايتى كانت منذ دراستى بالجامعة، فقررت مع زميلاتى تنسيق حفل غنائى كبير يحييه المطرب مدحت صالح، وتأخر عن موعد الحفل مما تسبب فى انزعاج الحضور"