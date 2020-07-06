شكرا لقرائتكم خبر عن بالقناع الطبي ..ليوناردو دي كابريو يتنزه فى ماليبو بدون صديقته والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن نجم الأوسكار الشهير ليوناردو دي كابريو قرر أن يستمتع ببعض الوقت بمفرده و ذلك علي طريقته الخاصة.
والتقطت عدسات مصوري " البابارتزي " عدة صور لليوناردو دي كابريو البالغ من العمر ( 45 عاما ) و هو يتنزه في ماليبو ملتزما بقواعد الأمان لكي يتجنب الإصابة بفيروس كورونا " covid-19 " ، فقد ظهر نجم " Once Upon a Hollywood " واضعا القناع الطبي ليغطي جزء كبير من وجهه و تحديدا الأنف و الفم، واختار أن يرتدي ملابس " كاجوال" مريحة جمعت اللونين الأبيض و الرمادي .
وما لفت الأنظار أن ليوناردو دي كابريو كان يتنزه بمفرده بدون صديقته كاميلا مونرو و التي بدأ يواعدها منذ ديسمبر 2017.
وحسب موقع " دايلي ميلي " أن ليوناردو وكاميلا كانا يقضيا الكثير من الوقت معا خلال الفترة الماضية و هو ما لفت انظار الكثيرين ، و قد أكد احدي المصادر لموقع " بيبول " في شهر يونيو الماضي إن العلاقة أصبحت بين الثنائي "جادة" وأن الممثل الحائز على جائزة الأوسكار "يحب أن يكون معها".
ليوناردو دي كابريو
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