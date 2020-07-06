شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد .. رسالة مؤثرة من فان دام عن الراحلة رجاء الجداوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة من الحزن تسيطر على عدد كبير من الفنانين ممن اقتربوا وعرفوا الفنانة القديرة رجاء الجداوى، سواء على المستوى المصرى العربى، أو الأجنبى، فبعدما اهتمت وسائل الإعلام الأجنبية بنبأ رحيل أيقونة الأناقة، عبر النجم العالمى فان دام عن حزنه لرحيل البرنسيسة.

فى هذا الفيديو، نتعرف معا على تفاصيل رسالة فان دام للنجمة الراحلة رجاء الجداوى