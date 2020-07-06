شكرا لقرائتكم خبر عن مايا نصرى تعود إلى القاهرة لاستكمال تصوير فيلم "زنزانة 7" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عادت الفنانة مايا نصرى إلى القاهرة أمس الأحد قادمة من العاصمة اللبنانينة بيروت من أجل استكمال تصوير دورها فى فيلم "زنزانة 7" وذلك بعد قرار الحكومة المصرية واللبنانية باعادة تشغيل حركة الطيران الذى توقف طوال الـ 3 أشهر الماضية للوقاية من انتشار فيروس كورونا وهو ما تسبب فى تعطيل تصوير العديد من الأعمال الفنية.



مايا نصرى فى المطار

وعادت أسرة الفيلم لاستئناف تصوير العمل فى بلاتوهات مدينة الانتاج الاعلامى بعد أشهر من التوقف بسبب انشغال معظم الأبطال بتصوير مسلسلاتهم الرمضانية التى تم عرضها فى شهر رمضان الماضى، حيث جمعت المشاهد الأخيرة بين كلاً من أحمد زاهر ونضال الشافعى ومنة فضالى، وبعدها انتقلوا إلى احدى الفيلات بالمنصورية لاستكمال التصوير هناك.

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فيلم "زنزانة 7" بطولة أحمد زاهر ونضال الشافعى وعبير صبرى ومايا نصرى ومنة فضالى وايهاب فهمى ومدحت تيخة وأحمد التهامى و ايمى اسلام مصطفى هريدى وأشرف عبد العزيز وأيمن كشك، ومن تأليف حسام موسى، إخراج إبرام نشأت، وتدور أحداثه فى إطار من الأكشن والإثارة ولم يتم تحديد موعد طرحه فى دور العرض.



مايا نصرى فى كواليس زنزانة 7

يذكر أن مايا نصرى قد انتهت من تصوير فيلم بعنوان "ريما" قبل ظهور فيروس كورونا وتنتظر طرحه فى دور العرض خلال الفترة المقبلة ويشارك فى بطولته محمد ثروت، والطفلة ريم عبد القادر، هالة فاخر، إيهاب فهمي، فراس سعيد، مها نصار، علاء مرسي، احمد امام، اية سليم، منى جمال، وضيوف الشرف صلاح عبد الله و ميدو عادل ومحمد علي ، تأليف احمد انور ومن إخراج معتز حسام.