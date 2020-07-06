شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. لوك أحمد زاهر فى فيلم "زنزانة 7" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل الفنان احمد زاهر تصوير فيلم "زنزانة 7" بعد توقف أكثر من عام بسبب ارتباطات أبطاله بأعمال أخرى وانتشار فيروس كورونا ومن المقرر طرحه في موسم عيد الأضحى المقبل ويشارك في بطولته عدد كبير من الأبطال منهم نضال الشافعى ومايا نصرى ومن أخراج ابرام نشأت.

ويظهر احمد زاهر بلوك مختلف في أحداث العمل الذى يراهن عليه بقوة خلال مشواره الفني بعد نجاحه في شخصية فتحى الذى قدمها في مسلسل "البرنس" في موسم رمضان الماضى وحقق من خلالها نجاح كبير .



لوك احمد زاهر فى فيلم زنزانة 7

ويجسد أحمد زاهر شخصية حربى، وهو شاب عادى يتعرض لأزمة يدخل على إثرها السجن ومع مرور الأحداث، ويجسد نضال الشافعى احد ابطال العمل ضمن العمل شخصية منصور الذى يدخل السجن على هامش إحدى القضايا، ويلتقى المسجونان منصور وحربى داخل "زنزانة 7"، خاصة أنهما مجرمان، ويشهد الفيلم أحداث صراع بينهما على مدار النصف ساعة الأولى.

فيلم "زنزانة 7" بطولة أحمد زاهر ونضال الشافعى وعبير صبرى ومايا نصرى ومنة فضالى وايهاب فهمى ومدحت تيخة وأحمد التهامى و ايمى اسلام مصطفى هريدى وأشرف عبد العزيز وأيمن كشك، ومن تأليف حسام موسى، إخراج إبرام نشأت، وتدور أحداثه فى إطار من الأكشن والإثارة.

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يشار إلى زاهر يستعد للبطولة المطلقة خلال الفترة المقبلة ‏بعد نجاح شخصية "فتحى" فى مسلسل "البرنس" للنجم محمد رمضان، والذى ‏عرض فى موسم شهر رمضان الماضى، وحقق زاهر نجاحاً جماهيرياً ‏وكان تريند على مواقع البحث فى جوجل والسوشيال ميديا، حيث يستعد ‏لخوض البطولة المطلقة لأول مرة فى مشواره الفنى، وجار التعاقد معه ‏لبطولة عمل درامى يقدمه خارج موسم رمضان ويشارك فيه مجموعة كبيرة ‏من النجوم‎.‎

ومازال العمل فى تحضيراته الأولى، ويتكتم زاهر على تفاصيل العمل ‏الذى مازال فى مراحل الكتابة الأول، ومن المقرر إبرام التعاقد مع النجوم ‏المشاركين فى المسلسل الفترة المقبل استعداداً لانطلاق التصوير، وعرضه ‏خارج رمضان‎.‎

يذكر أن أحمد زاهر انضم مؤخراً لمسلسل "لؤلؤ" للفنانة الشابة مى عمر ‏فى أولى بطولاتها المطلقة، ومن المقرر أن ينطلق التصوير الفترة المقبلة ‏بعد الانتهاء من تعاقدات النجوم، ومعاينة أماكن التصوير، والذى ‏سيعرض خارج شهر رمضان وتجسد مى دورمطربة اسمها لؤلؤ ومن تأليف ‏زينب عزيز وإخراج محمد عبد السلام.‏