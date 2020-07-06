شكرا لقرائتكم خبر عن تحمل قبعته الشهيرة.. الملامح الأولى للعملات البريطانية التذكارية للسير ألتون جون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتبر السير ألتون جون، هو أحد أعظم الموسيقيين العالميين في التاريخ، هو أسطورة موسيقية كبيرة داخل بريطانيا، ويمتلك مسيرة فنية طويلة تمتد لعشرات السنوات في مجال الموسيقي، بعد ان باع أكثر من 300 مليون نسخة من البوماته الموسيقية في جميع انحاء العالم طوال مسيرته.

وقررت بريطانيا تكريم، اسطورة الموسيقي ألتون جون، على طريقتها الخاصة، وبشكل مبتكر، وتصميم عملات تذكارية مستوحاة من قبعته الشهيرة ونظارته كبيرة الحجم التي يشتهر بها، لبيعها فيما بعد في الأسواق لعشاقه.



ألتون جون

وصمم الفنان برادلي مورجان جونسون، شكل العملات البريطانية التي ستصدر عن دار السكك البريطانية خلال الفترة المقبلة، والتي سيتم تداولها بأسعار تبدً من 5 جنية إسترليني و13 جنية إسترليني، للعملات المعدنية، وعملة ذهبية تزن 1 جرام سيكون سعرها حوالي 1000 جنية إسترليني.

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وفي تصريحات للموسيقي العالمي صاحب الـ 73 عاماً، لصحيفة CNN، قال " "لقد احتوت السنوات القليلة الماضية على بعض اللحظات التي لا تنسى في مسيرتي، وهذه علامة بارزة أخرى حقًا في رحلتي"، مضيفاً "ستكون العملات المعدنية متاحة للشراء في إصدارات المرحلة القادمة".



العملات المعدنية

ومن جهته، قال كلير ماكلينان، مدير قسم العملات التذكارية Royal Mint Experience: "إن ألتون جون هو بلا شك أسطورة موسيقية بريطانية ومعترف به كواحد من أنجح المغنيين وكتاب الأغاني في جيله، يسعدنا تكريمه مساهمة في الموسيقى البريطانية على عملة بريطانية".

ويعد اسطورة الموسيقية البريطانية صاحب الـ 73 عاماً، هو الموسيقي الثاني في التاريخ الذي يتم طباعه عملات تذكارية له لتكريمه، بعد تكريم فرقة الموسيقية الشهيرة Queen على العملات البريطانية في يناير.