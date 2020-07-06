شكرا لقرائتكم خبر عن محمد علاء يطالب جمهوره بالدعاء لوالدته قبل إجرائها عملية قلب مفتوح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب الفنان محمد علاء، الذى اشتهر مؤخرا باسم "ياسر البرنس"، جمهوره ومتابعيه عبر منصات السوشيال ميديا، بالدعاء لوالدته التى ستجرى صباح غدٍ الثلاثاء، عملية قلب مفتوح.

ونشر علاء، عبر حسابه على انستجرام، صورة له مع والدته، صحبها بتعليق: "أمى هتعمل عملية قلب مفتوح بكره الصبح.. دعواتكم".





وكان الفنان محمد علاء، قال مؤخرا فى تصريحات تلفزيونية، إنه تحمس كثيراً لمشاركته فى مسلسل "البرنس"، وكان يشعر بقيمة القصة منذ قراءة السيناريو، ولم يشعر بالقلق، موضحا بأحد البرامج التليفزيونية، أنه عندما عرض الفكرة على أصدقائه تعجبوا من الدور المختلف عليه، لافتاً إلى أن كل المشاهد كانت صعبة فى المسلسل، خاصة مشهد المواجهة مع محمد رمضان و"علقة رضوان البرنس"، مشيراً إلى أن تصويره تم على يومين، وكان هناك دوبلير لدوره.

وتذكر محمد علاء مشهدا آخر تم تصويره فوق سطح، وكان يعتقد أنه مشهد سهل لكن عند تصويره وجده صعبا لأنه يضحك ويتأثر وينفعل فى آن واحد.

وحقق مسلسل "البرنس" نجاحاً جماهيرياً فى موسم رمضان الماضى ونجحت شخصية "ياسر" الذى جسدها الفنان محمد علاء وخيانته لشقيقه الأكبر "فتحى" ويجسده الفنان أحمد زاهر رغم ثقته فيه حتى انتهت حياته بالقتل من "فتحى".

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مسلسل "البرنس" من تأليف وإخراج محمد سامي، إنتاج سينرجي-تامر مرسى ويشارك فى بطولته عدد من الفنانين ومنهم؛ محمد رمضان، نور، أحمد زاهر، نجلاء بدر، روجينا، إدوارد، صفاء الطوخي، سلوى عثمان، محمد علاء، رحاب الجمل، دنيا عبد العزيز، محمد مهران، محمد جمعة، عبد العزيز مخيون، بدرية طلبة، أحمد داش، مروة الأزلى وريم سامي.