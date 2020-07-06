تراند اليوم : ملاحقة دولية لأصالة بعد أغنية تجمع بين السيسي و شيخ المجاهدين عمر المختار

وفي أول رد فعل رسمي تجاه أغنية أصالة، التي جمعت فيها بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وشيخ المجاهدين الليبي عمر المختار أصدرت الهيئة العامة للثقافة الليبية بيانا، تؤكد فيه ملاحقة أصالة قضائيا.
وقالت الهيئة في بيانها إنها تدين بأشد العبارات ما قامت به الفنانة أصالة من عمل غنائي يجمع بين السيسي وعمر المختار.
وأضافت الهيئة أن ما قامت به أصالة نصري فيه إهانة لكل الليبيين وشرفاء الأمة الربية، حيث جمعت في عمل فني بين شيخ المجاهدين وبين شخص قتل ابناء شعبه، واستولى على لسلطة بالسلاح، وساهم في دعم حفتر.
وشددت الهيئة العامة للثقافة أنها لن تتهاون مع الفنانة أصالة وسوف تتقدم ضدها بشكوى في القضاء المحلي والدولي وفي نقابة الفنانين.
وكانت أصالة قد ووجهت برسائل، عقب قيامها بالعمل الغنائي المثير للجدل.
الإعلامية حياة اليماني كتبت ساخرة على حسابها في تويتر :" سمك لبن تمر هندي، هذا هو ما قررت أصالة أن تقدمه في العمل المشوه المسمى أغنية، الأحمق فقط يا ست أصالة هو من يضع صورة عسكري منقلب قاتل في نفس الكادر مع مناضل له تاريخ من الشرف والكرامة ولا يفعل ذلك إلا فاسد يضع السم في الحب والسلام ويريدنا أن نبتلعه ولكننا لن نفعل".
كما علقت الإعلامية اللبنانية غادة عويس : " ما فهمنا والله.. مو على أساس الأسد دكتاتور.. تغنين للسيسي.. معقول يكون أكثر ديمقراطية وعدالة وعفّة من الأسد ونحن مو عارفين؟".