تراند اليوم : ممرضة رجاء الجداوي في مستشفى العزل تكشف هذه المفاجأة

كشفت فتحية شعبان، الممرضة التى كانت ترافق الفنانة الراحلة رجاء الجداوي على مدار 43 يوما بمستشفى العزل عن تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة الجداوي.

وأضافت الممرضة أنها كانت من معجبيها وعندما تعاملت معها زاد حبها لها، منوهة " أنا من قمت بتغسيلها عقب وفاتها".

وفي مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة، مع الإعلامي وائل الإبراشي قالت إنه فى الأيام الأخيرة للراحلة رجاء الجداوي كانت لا تريد التحدث مع أحد إلا ابنتها وحفيدتها، قائلة : "كانت تقولي لو سمحتي ممكن تتصلي ببنتي".

وأضافت الممرضة أن الفنانة الراحلة كانت حريصة بشكل دائم على سماع القرآن الكريم خلال فترة تواجدها بالمستشفى.

وتابعت قائلة : كانت مش عاوزا تسمع غير القرآن.. كانت إنسانة عالية فى الذوق والأدب.

وكان قد أعلن فجر أمس الأحد عن وفاة الفنانة الراحلة عن عمر يناهز 82 عاما بعد تواجدها لمدة 43 يوما في العزل الصحي لمستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية، منذ إصابتها بفيروس كورونا.

وتسلمت نجلتها أميرة جثمان والدتها من المستشفى وعادت به إلى القاهرة برفقة خبراء الطب الوقائي، وتم دفن الجثمان في مقبرة خالة الفقيدة الفنانة الراحلة تحية كاريوكا، وسط احتياطات طبية مشددة، التزاما بالإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا.

وكان التقرير الطبي، قد أكد أن الفنانة تم منحها عقاقير منومة لأنها لن تتحمل التنفس الصناعي عبر الشق الحنجري، ولكن جلطات الرئة تزايدت ومنعت وصول الأكسجين إلى الدم، فتوقفت عضلة القلب عن العمل، ولم تستجب لمحاولات إنعاش القلب بالصدمات الكهربائية، ليتم إعلان وفاتها رسميا.

والفنانة الراحلة من مواليد محافظة الإسماعيلية وهي ابنة أخت الفنانة تحية كاريوكا ـ وتزوجت في مطلع السبعينات من حسن مختار مدرب حراس مرمي الإسماعيلي ومنتخب مصر الأسبق ، ومتزوجة حاليا من رجل الأعمال محمد هندي ولديها ابنة واحدة هي أميرة وحفيدة تدعي روضة .