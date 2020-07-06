محمد صبحي يستعيد ذكرياته مع الراحلة الكبيرة زوزو نـبيل

استعاد النجم الكبير محمد صبحي ذكرياته بصورة، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك".
وظهر "صبحي" في الصورة بصحبة الراحلة القديرة زوزو نبيل من كواليس تصوير مسلسل رحلة المليون عام 1984، معلقاً عليها: "مع الجميلة زوزو نبيل الفنانةالقديرة .. من كواليس مسلسل رحلة المليون عام ١٩٨٤".
المسلسل من بطولة كلاً من النجم محمد صبحي، زوزو نبيل، هالة صدقي، أحمد راتب، سعاد نصر، ناجي سعد، شريف منير، أحمد عبدالوارث، ومن إخراج: أحمد بدر الدين، وتأليف: أحمد عوض.
وتدور أحداث المسلسل في إطار درامي حول نزول سنبل (محمد صبحي) إلى (القاهرة) بحثا عن عمل، وهناك يقطن برفقة خاله البستاني الذي يعمل بفيلا لطيف بيه (جميل راتب)، الذي يستغل سذاجة (سنبل) وطيبته ويستولي على كُليته، وتبدأ رحلة (سنبل) في محاولة الثراء.
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