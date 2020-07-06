أحمد خالد موسى يعلن بدء تصوير فيلم 30 مارس

أعلن المخرج أحمد خالد موسي بدء تصوير مشاهد فيلمه السينمائي الجديد 30 مارس، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك". ونشر خالد صورة من كلاكيت العمل، معلقاً: " بسم الله ". فيلم ٣٠ مارس بطولة خالد الصاوى، ودينا الشربينى، أحمد الفيشاوى، محمد جمعة، ندى موسى، وليد فواز، وأخرون. الشربينى، أحمد الفيشاوى، محمد جمعة، ندى موسى، وليد فواز، وأخرون.

وانطلقت صباح اليوم الاثنين، تصوير أولى مشاهد فيلم "30 مارس" بطولة خالد الصاوى ودينا الشربينى وأحمد الفيشاوى، في إحدى عمارات مصر الجديدة المقرر أن يطرح بدور العرض السينمائى خلال الفترة المقبلة، من تأليف حميد المدنى، وإخراج أحمد خالد موسى، حيث جمعت المشاهد الأولى كل من دينا الشربينى، والفيشاوى، ومحمد جمعة، ويستمر التصوير في نفس اللوكيشن لمدة 48 ساعة، ثم ينتقل فريق العمل إلى مواقع تصوير أخرى.

إحدى عمارات مصر الجديدة المقرر أن يطرح بدور العرض السينمائى خلال الفترة المقبلة، من تأليف حميد المدنى، وإخراج أحمد خالد موسى، حيث جمعت المشاهد الأولى كل من دينا الشربينى، والفيشاوى، ومحمد جمعة، ويستمر التصوير في نفس اللوكيشن لمدة 48 ساعة، ثم ينتقل فريق العمل إلى مواقع تصوير أخرى.

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