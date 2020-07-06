هكذا وصفت أنغام رجاء الجداوي

نشرت الفنانة أنغام صورة برفقة الراحلة رجاء الجداوي، معبرة عن حزنها لفراقها، وذلك عبر حسابها الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" .
شاركت أنغام جمهوره بالصورة من خلال خاصية"ستوري" عبر انستجرام" وعلقت عليها قائلة:"الضحكة والحنيةرجاء الجداوي".
يذكر أن أنغام قد قامت بمداخلة هاتفية مساء أمس الأحد في برنامج "الحكاية" للإعلامي عمرو أديب، ووصفت علاقتها بالراحلة بأنها كانت بمثابة والدتها، وكان آخر
يذكر ان أنغام قد شاركت مؤخراً في الدراما الرمضانية من خلال غنائها لتتر مسلسل "جمع سالم" بعنوان "كنا بنضحك"، وحصل على أكثر من 200 ألف مشاهدة عبر "يوتيوب"، من كلمات :أمير طعيمة، ألحان: إيهاب عبد الواحد، توزيع:أمير هداية.
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