فن ومشاهير

وفـاة نجم عالمي شهير بعد إصابته بفيروس كورونا

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رحل النجم العالمى برودواى الشهير بـ نيك كورديرو عن عالمنا، اليوم الإثنين، جراء إصابته بفيروس المستجد حيث قضى فى مستشفى العزل 90 يوما تقريبا.

وصرحت اماندا كلوتس زوجة النجم العالمى

بوفاة زوجها عن عمر يناهز 41 عاماً.

 

وقد أعلنت زوجته في وقت سابق عن تدهور الحالة الصحية لزوجها، حيث تم بتر ساقه اليمنى وبعد

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تم وضعها على جهاز التنفس الصناعي وجهاز ضبط ضربات القلب، وفق روسيا اليوم.

 

يذكر أن، النجم العالمى دخل المستشفى إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد والذي تمكن منه ولم يستطع الاطباء المعالجين له إسعافه بشكل جيد حيث تدهور حالته الصحية بشكل سريع.

 

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