وفـاة نجم عالمي شهير بعد إصابته بفيروس كورونا

رحل النجم العالمى برودواى الشهير بـ نيك كورديرو عن عالمنا، اليوم الإثنين، جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد حيث قضى فى مستشفى العزل 90 يوما تقريبا.
وصرحت اماندا كلوتس زوجة النجم العالمىبوفاة زوجها عن عمر يناهز 41 عاماً.
وقد أعلنت زوجته في وقت سابق عن تدهور الحالة الصحية لزوجها، حيث تم بتر ساقه اليمنى وبعد
يذكر أن، النجم العالمى دخل المستشفى إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد والذي تمكن منه ولم يستطع الاطباء المعالجين له إسعافه بشكل جيد حيث تدهور حالته الصحية بشكل سريع.
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