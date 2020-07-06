شاهد .. آمال ماهر تحيي ذكرى وفاة والدها

أحيت الفنانة آمال ماهر ذكرى وفاة والدها، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

ونشرت آمال ماهر صورة لوالدها

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وعلقت عليها قائلة: اربع سنوات مضت لم تفارقني فيها روحك الجميلة مازلت اجدك معي كلما احتجت إليك...رحلت إلى مكان أجمل وبقيت سيرتك الطيبة .. العطرة الله يرحمك يا بابا .. الفاتحة.

يذكر أن الفنانة آمال ماهر طرحت مؤخرًا أغنية بعنوان اللي قادرة، والأغنية من كلمات نادر عبد الله، وألحان وتوزيع خالد عز، كما حققت الأغنية نجاحًا مذهلًا عبر مواقع السوشيال ميديا.