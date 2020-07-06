صور .. أحمد زاهر بـلوك جديد من كواليس تصوير فيلم "زنزانة 7”

نشر الفنان أحمد زاهر مجموعة صور جديدة، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وظهر "زاهر" في الصور بلوك جديد من كواليس تصوير فيلمه الجديد "زنزانة 7".

وفي نفس السياق، يواصل "زاهر" تصوير فيلم "زنزانة 7" بعد توقف أكثر من عام بسبب ارتباطات أبطاله بأعمال أخرى وانتشار فيروس كورونا ومن

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المقرر طرحه في موسم عيد الأضحى المقبل ويشارك في بطولته عدد كبير من الأبطال منهم نضال الشافعى ومايا نصرى ومن أخراج ابرام نشأت.

كما انضم مؤخراً لمسلسل "لؤلؤ" للفنانة الشابة مى عمر ‏فى أولى بطولاتها المطلقة، ومن المقرر أن ينطلق التصوير

الفترة المقبلة ‏بعد الانتهاء من تعاقدات النجوم، ومعاينة أماكن التصوير، والذى ‏سيعرض خارج شهر رمضان وتجسد مى دورمطربة اسمها لؤلؤ ومن تأليف ‏زينب عزيز وإخراج محمد عبد السلام.

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يذكر ان آخر أعمال الفنان أحمد زاهر، مسلسل "البرنس" والذي عرض ضمن الماراثون الرمضاني المنقضي، من بطولة كلاً من " محمد رمضان، ريم سامي، إداورد، نور اللبنانية، رحاب الجمل، أحمد داش، محمد ياسر "، من إخراج: محمد سامي.