بمشهد من الواد سيد الشغال .. مايا دياب تنعي رجاء الجداوي

نشرت الفنانة مايا دياب مشهد من مسرحية الواد سيد الشغال، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
وأعربت مايا عن حزنها لرحيل الفنانة القديرة رجاء الجداوي، قائلة: الضحكة يلي ما عم تروح من البال..اللهيرحم روحك الحلوة شو رح نشتقلها.
وتوفيت النجمة القديرة رجاء الجداوى بعد وجودها لمدة 43 يومًا فى العزل الصحى لمستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية، منذ إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، عن عمر يناهز 82 عامًا.
وكانت رجاء الجداوى، توجد علىجهاز تنفس صناعي اختراقي، داخل العناية المركزة بمستشفى أبو خليفة للعزل الصحى، بعد تدهور حالتها الصحية.
وأجرت الفنانة رجاء الجداوى منذ دخولها العزل الصحى بمستشفى أبو خليفة فى 24 مايو الماضى، 3 مسحات تحاليلpcr، كان الأول بعد دخولها بثلاثة أيام، وظهرت نتيجته إيجابية، والثانى عقب حقنها بمصل البلازما المتعافين بيومين، وظهرت أيضًا نتيجته إيجابية، والمسحة الثالثة التى تمت خلال الأيام الماضية، وظهرت نتيجته، إيجابية.
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