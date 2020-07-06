بشرى: رجاء الجداوي كنتِ محتضنة كل الأجيال

نشرت الفنانة بشرى صورة جمعتها بالراحلة رجاء الجداوي، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

ضمت الصور مجموعة من جيل الفن من الشباب أبرزهم "كريم فهمي، شيري عادل، درة التونسية، إيمي سمير

غانم"، وكتبت عليها بشرى قائلة: "كنتِ دايما محتضنة كل الأجيال بعقلك وحكمتك وحنيتك ونصيحتك وخفة دمك وروحك الجميلة، مش هتتعوضي أبداً، الله يرحمك ياغالية".

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يذكر أن بشرى قد شاركت في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "القمر آخر الدنيا" بمشاركة مجموعة من نجوم الدراما"عمرو عابد، مؤمن نور، سميرة عبد العزيز، مادلين طبر، هشام إسماعيل، ثراء جبيل، أحمد كرارة، هدى الإتربي، ساندي علي، أميرة نايف، أحمد إمام"، ومن تأليف: محمود الورداني، إخراج:تامر حمزة