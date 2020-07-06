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واليوم الإثنين، قام غوبتشوار باندي المدير العام لشرطة ولاية بيهار بزيارة للقرية، قائلا: ”إن حالة هذه القرية التي لم تمسها الجريمة منذ فترة إعلان الاستقلال الهندي تعد مسألة فخر في حد ذاتها، ويجب على جميع القرى في بيهار أن تتعلم منها“؛ وفقاً لموقع Newsd الإخباري الهندي.
وأوضح أن فكرة زيارة ”كاتوروا“ خطرت بذهنه فجأة صباح اليوم، فقرر زيارتها فورا، معبراً عن سعادته لمقابلة أهالي القرية.
وتُعد ولاية بيهار رابع أعلى ولاية هندية في معدلات الجريمة، حيث سجّلت عاصمة بيهار أعلى معدل للقتل بين 9 مدن كبرى في جميع أنحاء البلاد في عام 2018، وفقًا للبيانات الصادرة من قبل المكتب الوطني لسجلات الجريمة في الهند (NCRB).
وشهدت بيهار أيضًا 179 حادثة اتجار بالبشر في عام 2018، تورط فيها 231 ضحيةً، وهو أعلى معدل في الهند في هذه الفئة.
وبحسب بيانات مقارنة أصدرتها قيادة شرطة ولاية بيهار، فقد شهدت الولاية انخفاضاً بنسبة 26% في العدد الإجمالي من الجرائم المعروفة من 1 إلى 15 أبريل من العام الجاري، مقارنةً مع الفترة نفسها في عام 2019،
حيث انخفضت حوادث النهب من قبل عصابات قطاع الطرق، والسطو على المنازل، والسرقة، أثناء الحظر الشامل المفروض في البلاد بسبب فيروس كورونا.
وسجّلت ولاية بيهار انخفاضاً في معدل جرائم القتل بنسبة 26%، من الفترة 1 أبريل إلى 15 هذا العام، مقارنةً مع الوقت ذاته من العام الماضي.
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كانت هذه تفاصيل خبر تعرف إلى القرية التي لم تسجل أي حادث أو جريمة منذ أكثر من 70 عاماً حتى الآن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.