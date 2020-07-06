شكرا لقرائتكم خبر عن الفنانة المصرية رانيا يوسف تواصل حملتها الشرسة ضد المتحرشين والان مع التفاصيل

الإثنين 6 يوليه 2020 واصلت الفنانة المصرية رانيا يوسف، حملتها الشرسة ضد المتحرشين بها لفظيا وتوعدت بتقديم بلاغات ضدهم، وعرضت فيديو جريئا لفنانات الزمن الجميل في إشارة إلى أنها ليست الأولى التي تتعمد إثارة الجدل بملابسها الكاشفة.

وقالت الفنانة المعروفة ‏بإطلالاتها المثيرة للجدل عبر حسابها بتويتر: "ما زلت هفضح كل متحرش وكل شخص يسمح لنفسه يسي لشخصي عبر حساباتي الرسميه بمواقع التواصل الاجتماعي أو التحرش باي فتاه او إمرأه او طفل". Advertisements وأكدت يوسف أنها ستتقدم ببلاغ رسمي بكل شخص وسوف تنشر صورته واسمه ببلاغ فوري إلى مباحث الإنترنت، وطالبت متابعيها بنشر صور المتحرشين. ونشرت رانيا فيديوهات بملابس جريئة لعدد من الفنانات القدامى، في محاولة منها لإيصال رسالة أنها ليست الجريئة الوحيدة، الأمر الذي عرضها لهجوم وإنتقادات متابعيها على موقع التواصل الإجتماعي

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