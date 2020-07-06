تغير ملامح أحلام وامتلاء وجهها بأحدث ظهور يحير محبيها

الإثنين 6 يوليه 2020

الفنانة الإماراتيةأحلام

أحدث تغير ملامح أحلام وامتلاء وجهها بشكل مفاجئ في أحدث ظهور لها حالة من الحيرة بين محبيها، خاصة وأنها ظهرت منذ أيام قليلة بوجه نحيف للغاية.



وفاجأت الفنانة الإماراتية أحلام متابعيها عبر انستقرام بنشرها مقطع فيديو جديد، استعرضت من خلاله جنبات منزلها وهي تقوم بتعطيره بالبخور، حيث لاحظ الجمهور امتلاء وجنتيها بشدة ونحول مقدمة رأسها ليبدو وجهها مستديراً بشدة مخالفاً لشكلها الذي ظهرت به منذ يومين بملامح نحيفة عكست خسارتها المزيد من وزنها خلال فترة الحجر المنزلي.

وبدأ الجمهور يتساءل عن سر تغير ملامح النجمة أحلام خلال هذه الفترة القصيرة، حيث يرجح البعض أنها ربما تعاني من ارتفاع درجة الحرارة وهو ما تسبب في تشبع وجهها بالماء وانتفاخه بهذا الشكل، بينما يلمح آخرون إلى أنها قد تكون خضعت للحقن بالبوتوكس تزامناً مع إنهاء حالة الحجر المفروضة بسبب جائحة كورونا.

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وكانت النجمة الإماراتية قد علقت على تسريب خبر ارتدائها كمامة من الماس، حيث وبخت من قام بنشر تغريدة غير حقيقية تم تناقلها عبر السوشيال ميديا، وهددت من قام بنشرها بمقاضاته بشكل قانوني، حيث كتبت: "اذا خاطبك السفيه قلت سلاما وش ارد على واحد سفيه مثلك بس لك رد مني بتشوفه قريباً "، ثم تابعت في تغريدة أخرى: "نموذج من السفاله والسفاهه اللي يمرون بحياتنا"

ولم تتوقف النجمة الإماراتية عند هذا الحد، بل قامت بنشر مقطع فيديو مطول عبر حسابها على "سناب شات"، قامت من خلاله بتوبيخ صاحب المنشور بكلمات حادة قاسية، نافية تماماً استعمالها الكمامة الماسية، ونشرت صورة لنفسها بكمامة طبية عادية بعد نزولها من الطائرة.

وفي معرض حديثها من خلال مقطع الفيديو، كشفت فنانة العرب أنها قد خضعت لفحص مرض عدوى فيروس كورونا المستجد حوالي 7 مرات بسبب سفرها المتكرر، موضحة أن النتائج كانت تأتي سلبية وأنها لا تعاني من أي من أعراض المرض.

وتعتبر مجوهرات احلام مادة دسمة لإثارة الجدل بين الجمهور، حيث تعرضت مؤخراً للانتقادات بسبب تداول مقطع فيديو ظهرت من خلاله وهي تستعرض إطلالتها الماسية الفخمة بخواتم وأقراط وأساور متعددة، ليطالبها الجمهور في تعليقاتهم بالتوقف عن التصرف بهذا الشكل ومحاولة لفت الانتباه دائماً لثرائها الشديد.