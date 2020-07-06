هند القحطاني تعلن بصراحة شروطها للزواج مجدداً

الإثنين 6 يوليه 2020

هند القحطانى

أعلنت نجمة سناب شات هند القحطاني بصراحة شروطها للزواج من جديد، وذلك بعد انتشار الكثير من الأقاويل عن تلقيها عروض للزواج من عرب ومن أجانب أيضاً خاصة وأنها تقيم حالياً في أمريكا.



وقالت هند القحطاني إنه لا توجد لديها أية خطط للزواج حالياً، مشددة على أنها لا تعيش قصة حب حالياً وهو السبب الرئيسي الذي قد يدفعها لاتخاذ هذه الخطوة في المستقبل، كاشفة أيضاً عن أن انشغالها في عملها يمنعها من التفكير في هذا الأمر.

أما عن شروطها للزواج، فقد أكدت نجمة السوشيال ميديا السعودية أن زوجها يجب ألا يكون عربياً على الإطلاق، فهي تريد الزواج من شخص يحمل الجنسية الأمريكية، كما اشترطت أن تكون واقعة في حبه أولاً، وأن يكون محباً لأطفالها بنفس قدر حبه لها.

وبالنسبة للصفات الشخصية لعريس المستقبل، قالت هند القحطاني إنه تريده متعاوناً ومسؤولاً ويؤمن بالمساواة وليس متعنتاً.

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وكانت هند القحطاني قد أعلنت مؤخراً عن تلقيها عدة عروض للزواج من خلال حسابها على البريد الإلكتروني الذي تستخدمه بغرض العمل، وأكدت من خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على "سناب شات" أن من يقدمون لها تلك العروض يتحدثون في البداية عن رغبتهم في أن تقوم هي بالدعاية لأعمالهم كونها من نجمات السوشيال ميديا المشهورات، ولكنها تكتشف بعد ذلك أن هؤلاء الأشخاص يحاولون فقط التقرب منها.

وقالت نجمة سناب شات إنها تعلم أن هؤلاء الأشخاص كاذبون ويبحثون فقط عن وسيلة للتقرب منها لكنها لن ترتبط أبداً بمثل هؤلاء الكاذبين.

غير أنها تعرضت للسخرية بعدها بأسابيع بسبب ما أعلنته عن رغبتها في العثور على حبيب والوقوع في قصة حب، وذلك من خلال مقطع فيديو نشرته مؤخراً عبر حسابها على سناب شات.

غير أن مواقع خليجية أن المنشد السعودى الشاب أحمد العديم قد طلب الزواج من نجمة سناب شات هند القحطاني، وأفادت التقارير أيضاً بأن الأخيرة ردت بأنها تحتاج فترة للتفكير واشترطت عليه الإقامة خارج المملكة.

ورغم عدم وجود تعليقات رسمية من الثنائي المشهور الذي اشتعلت مواقع التواصل بالحديث عنهما، إلا أن البعض صدق قصة الزواج وأخذ يسخر منهما بسبب فارق السن واختلاف أسلوب الحياة لكل منهما، خاصة وأن هند القحطاني هي أم مطلقة لـ3 أطفال.