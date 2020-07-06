زوج روزانا اليامي يدللها بهدايا فخمة احتفالاً بارتدائها الحجاب

الإثنين 6 يوليه 2020

روزانا اليامي

احتفل زوج الإعلامية السعودية روزانا اليامي بإعلانها ارتدائها للحجاب بتدليلها ببعض الهدايا الفخمة التي استعرضتها زوجته بنفسها من خلال حسابها على "انستقرام"



وتلقت روزانا اليامي من زوجها سيارة زرقاء فاخرة بالإضافة لخاتم ماسي ثمين، مما جعلها تنشر صور هداياها وترفقها برسائل غرامية لزوجها الذي احتفلت بزفافها إليه في شهر أغسطس الماضي.

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ويبدو أن الهدايا الفخمة التي تلقتها روزانا اليامي جاءت بعد إعلانها ارتدائها الحجاب، حيث ظهرت في الصور الجديدة وهي ترتدي عباءة بيضاء واسعة وطرحة طويلة وفضفاضة من نفس خامة العباءة.

وقالت الإعلامية روزانا اليامي في رسائلها لزوجها عبر "انستقرام" : "ودي اوصف شعوري بكلمة وعجزت ????"، و "يفوق الوصف حبي لك ♥️"، و "ما شاء الله ♥️ الله لايحرمني منك ♥️".

وكانت الإعلامية قد أعلنت مؤخراً عن ارتدائها للحجاب من خلال منشور لها عبر حسابها على "سناب شات"، حيث ظهرت من خلاله وهي ترتدي طرحة سوداء تلفها حول وجهها، وعلقت على منشورها بقولها: "أجمل القرارات التي نتخذها فجأه عن قناعه عظيمة وايمان كبير".

وفاجأت روزانا اليامي متابعيها في شهر فبراير الماضي بإعلانها خبر إجهاض جنينها الأول، وذلك عندما نشرت لقطات عبر حسابها على "سناب شات"خبر إجهاض حملها عبر منشور ظهرت من خلاله يد امرأة تمسك بجنين غير مكتمل النمو، وعلقت عليها بقولها: "فقدت قطعة مني.. اللهم لا اعترض.. عوض الله كبير"، ليظن متابعوها أنها قد أقدمت على نشر صورة جنينها بعد الإجهاض، لتشتعل الانتقادات ضدها، مما اضطرها للتوضيح من خلال منشور جديد عبر خاصية "الستوري"، حيث كتبت من خلاله: "كثرت الأسئلة وحقيقي انزعجت منها.. اكيد اني ما صورت اجهاضي والصورة اللي حطيتها تعبيرية للموقف اللي عشته".