نهاية Warrior Nun تتيح لنتفليكس بإنتاج موسم جديد

متابعة بتجــــــــرد: يوم واحد فقط من اطلاق الموسم الأول من مسلسل Warrior Nun على منصة نتفليكس كان كفيلًا بدخوله الترند على محرك البحث غوغل.

وفي هذه الدراما الخارقة، قصة فتاة يتم تجنيدها للقتال في حرب الخير والشر وهي مستوحاة من سلسلة كتب Warrior Nun Areala للكاتب Ben Dunn.

أما عن تفاصيل القصة: تنشأ آفا التي تلعب دورها ألبا بابتيستا في ملجأ للأيتام في الأندلس في اسبانيا، منذ أن توفيت والدتها بحادث سير وهي أصيبت بالشلل.

تموت آفا بطريقة غامضة وهي بالتاسعة عشر من عمرها، وأثناء تواجدها في المشرحة، يقتحم فريق من المحاربات الكاتدرائية، وتتعرض المجموعة لهجوم يموت قائدها.

تقوم الفرقة بعملية جراحية لقائد الفريق حيث يزيلون حلقة معدنية مقدسة من ظهرها ويتم إلصاقها بالفتاة الميتة لحفظ الحلقة المعدنية بأمان، إلا أن أحداً لم يتوقع أن تستيقظ آفا الميتة مرة أخرى وبقوة خارقة.

يركز نصف الموسم أي تقريباً خمس حلقات من العمل على اكتشاف آفا للعالم خارج أسوار دار الأيتام، كما أنها لم تكن تعلم أن تلك الحلقة المقدسة في ظهرها.

آفا المصابة بالشلل الرباعي قضت 10 سنوات في دار الأيتام تحت رحمة راهبة قاسية.

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وبعد عودتها من الموت امتلكت القدرة على المشي، واعتبر بعض النقاد أن كُتّاب العمل أدخلوا فكرة الإعاقة كوسيلة لسرد القصة، وبمثابة عقبة لتزويد آفا ببعض الصدمات في بناء شخصيتها.

ولا يخلو العمل من إعطاء صورة نمطية عن الأشخاص ذوي الإعاقة.

ثم تنضم آفا لاحقاً إلى مجموعة سرية بعد أن ينجذب إليها جي سي الذي يلعب دوره إيميليو ساكرايا، ثم يعلمونها كيفية اختيار الملابس والفنون الأنثوية.

لكن قصتها لن تنتهي هنا، إذ يدّعي أدرييل أن الحلقة المقدسة قد سُرقت منه وعلى آفا أن تعيدها له، لكي يستطيع الهروب من سجن الكنيسة، تدرك آفا أنه ليس ملاكاً كما يدّعي، ثم تولد حرب بين الخير والشر.

رأى بعض النقاد أنه لا جديد في العمل الذي يشبه ببعض تفاصيله مسلسل Stranger Things، إلا أن النهاية التي اعتبرها البعض ناقصة أو تحبط المشاهد وتتيح أو تعطي الضوء الأخضر لنتفليكس للتحضير لموسم جديد من Warrior Nun.