هيفاء وهبي تطالب بوقف عرض أحدث أفلامها

متابعة بتجــــــــــرد: طلبت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، أمس الأحد، من نقابتي المهن الموسيقية والتمثيلية في مصر وقف تصاريح عرض أحدث أفلامها “أشباح أوروبا” في دور العرض السينمائية.

وجاء طلب الإيقاف الذي تقدم به محاميها، ياسر قنطوش، بسبب عدم حصول هيفاء وهبي علي أجرها من الشركة المنتجة لفيلم “أشباح أوروبا”، والذي يشرف على إنتاجه مدير أعمالها السابق، محمد وزيري، والذي اتهمته مؤخرًا بسرقة مبلغ 63 مليون جنيه من حساباتها المصرفية في مصر بموجب التوكيلات القانونية التي كانت قد حررتها له حين كان يعمل معها.

من جانبه، أكد رئيس لجنة التفتيش والمتابعة بنقابة المهن الموسيقية، علي الشريعي، أن النقابة أوقفت بالفعل تصاريح العمل لحين حل الأزمة بين الطرفين المتنازعين، وهو نفس القرار الذي اتخذته نقابة المهن التمثيلية.