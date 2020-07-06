آيشواريا راي تتفوّق على زوجها.. لن تصدقوا كم تبلغ ثروتها!

متابعة بتجــــــــــرد: تفوّقت النجمة ​آيشواريا راي ​على زوجها النجم ​أبهيشيك باتشان ​بثروتها التي تبلغ قيمتها الصافية 30 مليون دولار أميركي، فيما الدخل السنوي يتخطى المليون ونصف المليون دولار أميركي.

وبحسب تقرير قناة Times Nowالهندية ، فإن أيشواريا تملك خاتماً يبلغ ثمنه 9 مليون دولار أميركي، إلى جانب عدد من السيارات الفخمة، وفيلا في دبي وشقة في باندرا في الهند.

وفي تقرير لقناة Republic World الهندية، تبين أن صافي ثروة باتشان تقدّر بـ26 مليون دولار أميركي، فيما الدخل السنوي أكثر من 2 مليون دولار أميركي.

ويشير تقرير نشرته قناة Times Now عام 2019 إلى أن باتشان يملك عدداً كبيراً من السيارات العالمية الفاخرة، وشقة في باندرا.