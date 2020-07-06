تعرفوا إلى حبيبة براد بيت الجديدة

متابعة بتجـــــــــرد: لا تزال الحياة العاطفية للنجم الأميركي ​براد بيت محط تساؤلات كثيرة​، ولاسيما بعد انفصاله عن زوجته النجمة الأميركية ​أنجلينا جولي.

وذكرت مجلة “New Idea” أن النجم الوسيم والممثلة العالمية​ جينا ديفيس ​اللذين تعاونا في فيلم ” Thelma & Louise ” الذي أنتج عام 1991، قررا أن يحولا الخيال إلى حقيقة. بالفعل، يبدو أن بيت وديفيس يخططان للقاء عاطفي، الأمر الذي جعل أصدقائهما المقربين يتوقعون أنها بداية قصة حب جديدة.

ونقلت المجلة عن أحد المصادر المقربة من ديفيس أن الممثلة متحمسة للغاية بشأن موعدها القادم مع بيت الذي قد يعوضها عن قصة حبها التي تدمرت بعد طلاقها من زوجها ريزا جراحي.

إلا أن موقع “جوسيب كوب” نفى الخبر، واصفاً إيه بالشائعة التي انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد التواصل مع مصدر قريب من براد بيت، الذي قال إن القصة غير صحيحة ووهمية ولا تستحق الالتفات إليها.