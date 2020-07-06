جوليا روبرتس تنفي خلافها مع وزوجها بصورة

متابعة بتجـــــــــــرد: احتفلت النجمة العالمية​ جوليا روبرتس ​بذكرى ميلاد زواجها الثامن عشر، ونشرت صورة لها برفقة زوجها الممثل ​داني مودر​ على حسابها الخاص على انستغرام.

وظهرت جوليا في الصورة وهي تقبّل زوجها على خدّه، لتنفي بذلك خبر الخلافات بينهما، وتدحض ما نشر عن انهيار زواجهما.

وكانت وسائل إعلام عالمية قد كشفت أن روبرتس مقتنعة بأن داني سيجد إمرأة أخرى خلال تصويره أحد أعماله الفنية، وهو ما يسبب لها القلق والخوف.

ونقل عن مقربين من جوليا أن النجمة الهوليوودية أصبحت نحيفة للغاية نتيجة المشاكل التي تمر بها.