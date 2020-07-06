بالصورة – للمرة الأولى بعد الانفصال والخلاف نادين الراسي تجتمع وطليقها

متابعة بتجــــــــــرد: فاجأت الفنانة اللبنانية نادين الراسي متابعيها بظهورها مجدداً في صورة برفقة طليقها الفنان اللبناني جيسكار أبي نادر وبدا أنها التقطت لهما خلال مناسبة عائلية وجمعتهما ووالدة الأخير وابنيهما.

وأوضحت الممثلة السبب من خلال التعليق حيث كتبت: “قربانة مباركة يا رب تحمي كلّ العائلات. مبروك كارلوتّي” مضيفة حساب الممثل وسهام أبي نادر.

وتلقت الكثير من تعليقات التهنئة كما لفت الطفلان الأنظار بالتغييرات التي طرأت على شكليهما حيث لاحظ الكثير من المتابعين أنهما كبرا.

ويشار إلى أن نادين أعلنت في وقت سابق أثناء حلولها ضيفة على برنامج “راحت علينا” الذي يقدمه هشام حداد على شاشة قناة “لنا” السورية أن زواجها من الشاب مجد دعبول سيتم في شهر آب (أغسطس) المقبل (2020). وكشفت أن فستان زفافها سيحمل توقيع المصمم حنا توما وأن شقيقها الفنان جورج الراسي هو من سيحيي الحفل إضافة إلى نجوم آخرين هم ناجي اسطا وكارلوس وجو ٱشقر.