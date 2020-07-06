يسرا تكشف عن تنبؤ رجاء الجداوي بمكان وفاتهاا

القاهرة – لايف ستايل
قالت الفنانة يسرا باكية إنها تعزي نفسها والوسط الفني ومصر في وفاة الفنانة رجاء الجداوي، وتعزي ابنتها الغالية، وكل من يحبها ويقدرها.
وفي مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء dmc"، قالت يسرا إن الجميع أحب رجاء الجداوي، لأنها كانت راقية وطيبة وجدعة وحنونة، ولا ترى أي شخص في محنة إلا وتساعده، ولا تترك واجبا، أو مريضا في مستشفى إلا وتزوره.
وكشفت يسرا عن أن آخر ما قالته لها رجاء الجداوي، خلال تواجدها في العزل، كان إنها ولدت في الإسماعيلية وتشعر أنها ستموت في الإسماعيلية.
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