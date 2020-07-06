وليد الشامي يطلق أغنيته الجديدة “راح وتركني”

طرح الفنان وليد الشامي أحدث أغنياته، والتي تحمل اسم راح وتركني، وجاء ذلك عبر قناة روتانا الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.

وأغنية راح وتركني من كلمات أنور المشيري، وألحان أحمد الهرمي، وتوزيع زيد نديم.

يذكر أن الفنان وليد الشامي طرح مؤخرًا أغنية بعنوان كل حزن، والأغنية من كلمات ياسر التويجري، وألحان وليد الشامي، وتوزيع زيد نديم، كما حققت الأغنية نجاحًا كبيرًا عبر مواقع السوشيال ميديا.

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