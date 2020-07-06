تخفيف عقوبة الفنان طارق النهري من المؤبد للسجن 15 سنة

قضت محكمة النقض، السبت بقبول الطعن المقدم من الفنان طارق النهرى، على حكم محكمة الجنايات، بمعاقبته و9 آخرين بالسجن المؤبد، وتخفيف الحكم عليهم إلى السجن 15 سنة.

كانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، قد قضت بمعاقبة الفنان طارق النهرى، و9 آخرين بالسجن المؤبد، فى إعادة محاكمتهم بـ"أحداث مجلس الوزراء" وحرق المجمع العلمى.

وكانت المحكمة عاقبت طارق النهرى، و32 متهما أخرين غيابيًا بالسجن المؤبد والمدد من 10 ل15 سنة، على خلفية اتهامه بالتورط فى حرق المجمع العلمى والتجمهر، والتظاهر وحيازة أسلحة نارية.

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