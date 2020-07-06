تعرف على ما حققته أغنية فضل شاكر “غيب” في شهر

حققت أغنية الفنان اللبناني فضل شاكر الجديدة “غيب” أكثر من خمسة ملايين مشاهدة بعد شهر على طرحها عبر موقع “يوتيوب”. الأغنية باللهجة المصرية تنتمي إلى النمط الطربي من ألحان وليد سعد وكلمات محمد الرفاعي وتوزيع أحمد ابراهيم. تجدر الإشارة إلى أن أغنية “غيب” تحصد منذ إطلاقها انتشارًا واسعًا عبر مواقع التواصل الإجتماعي. Advertisements قد يهمك أيضا: فضل شاكر يقترب من 9 ملايين مشاهدة بـ «بتوحشيني» محمود الليثي يطرح «تقلان علينا» عبر اليوتيوب

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