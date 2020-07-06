انتصار السيسي تنعي الفنانة رجاء الجداوي

نعت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس وفاة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، وذلك على صفحتها الرسمية على موقع فيس بوك.

وكتبت السيدة انتصار السيسي "أنعي ببالغ الحزن والأسى وفاة الفنانة القديرة رجاء الجداوي ، والتي رحلت عن عالمنا اليوم، تاركة خلفها تاريخًا من الأعمال الفنية الراقية والصادقة، التي ستبقى باقية وخالدة في وجداننا وذاكرتنا للأبد".

وأضافت"رحم الله الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي وتغمدها بواسع رحمته".

ورحلت الفنانة رجاء الجداوي عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح الأحد الخامس من يوليو بعد معاناتها بعد إصابتها بفيروس كورونا، عن عمر يناهز 82 عاما.

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يذكر أن رجاء الجداوي تواجدت في العزل الصحي لمستشفى أبو خليفة في مدينة الاسماعيلية لمدة 43 يومًا، وذلك منذ إصابتها بفيروس كورونا، وكانت تتواجد على جهاز تنفس صناعي اختراقي، ودخلت العناية المركزة المستشفى أبو خليفة للعزل الصحى، بعد تدهور حالتها الصحية.

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