وفاء الكيلاني تنتقد الصحافة بسبب جنازة رجاء الجداوي

انتقدت الإعلامية وفاء الكيلاني، سلوك بعض الصحافيين والمصورين أمس الاحد خلال جنازة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي.

غردت وفاء الكيلاني عبر حسابها على Twitter، قائلة: "الموت له حرمة، الميت له حرمة، الحزن له حرمة، الأساتذة الصحفيين والمصورين المحترمين اللي نزلوا يغطوا جنازة السيدة رجاء الجداوي رحمها الله، ميصحش ولا يجوز انتهاك كل هذه الحرمات ولو كان تحت عنوان حبكم وحزنكم اللي مفيش شك فيه".

نوهت الكيلاني: "نقل الدفن من جوه القرافة مش سبق صحفي، والتزاحم والتدافع عشان نقل حزن العائلة أيضًا مش سبق، احترام قدسية الموت والوعي والإحساس بمشاعر الفقد للعائلة أسمى مشاعر الإنسانية وأكبر سبق، حتى فيروس كورونا متعملوش أي حساب ميصحش".

ورحلت الفنانة رجاء الجداوي عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح الأحد الخامس من يوليو بعد معاناتها مع فيروس كورونا، عن عمر يناهز 82 عاما.

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يذكر أن رجاء الجداوي تواجدت في العزل الصحي لمستشفى أبو خليفة في مدينة الاسماعيلية لمدة 43 يومًا، وذلك منذ إصابتها بفيروس كورونا، وكانت تتواجد على جهاز تنفس صناعي اختراقي، ودخلت العناية المركزة المستشفى أبو خليفة للعزل الصحى، بعد تدهور حالتها الصحية.

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