آخر تسجيل صوتي من رجاء الجداوي إلى شهيرة قبل الوفاة

كشف الفنان والمؤلف عمرو محمود ياسين عن أخر تسجيل صوتي أرسلته الفنانة الراحلة رجاء الجداوي إلى والدته الفنانة شهيرة من مستشفى العزل الصحي أبو خليفة بالإسماعيلية.

غرد ياسين عبر حسابه على Twitter قائلا: "رجاء الجداوي لأخر لحظات حياتها تمارس إنسانيتها.. وتوزع طاقة حبها للناس.. وتقوم بواجبها تجاه أحبائها رغم مرضها وشدتها.. أد إيه رقيقة وحنينة وروحها طيبة رحمة الله عليها".

ونشر التسجيل الصوتي الذي قالت فيه رجاء الجداوي: "شهيرة ربنا يباركلك في عمرو ويفرح قلبك بيه ويشفي الأستاذ، بدعيلكم من قلبي وأنا في شدتي، قولي لعمرو ألف مبروك على التقييم الجميل اللي أخده، لا إله إلا الله".

ورحلت الفنانة رجاء الجداوي عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح أمس الأحد الخامس من يوليو بعد معاناتها مع فيروس كورونا، عن عمر يناهز 82 عاما.

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يذكر أن رجاء الجداوي تواجدت في العزل الصحي لمستشفى أبو خليفة في مدينة الاسماعيلية لمدة 43 يومًا، وذلك منذ إصابتها بفيروس كورونا، وكانت تتواجد على جهاز تنفس صناعي اختراقي، ودخلت العناية المركزة المستشفى أبو خليفة للعزل الصحى، بعد تدهور حالتها الصحية.

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