"Bon voyage" يحصد 2 مليون مشاهدة بعد ثلاثة أيام من عرضه

حصد فيديو كليب " bon voyage " للفنانة اللبنانية كارول سماحة 2 مليون مشاهدة منذ بداية عرضه من ثلاثة أيام وحتى الان ، والذي تعاونت فيه كارول للمرة الأولى مع شركة لايف ستايلز ستديوز، والمخرجة بتول عرفة.

وتلقى الفيديو كليب اشادات كبيرة من قبل الفنانين والجمهور ، لما حمله من فكرة جديدة ، استطاعت المخرجة بتول عرفة أن تظهرها بسماحة بشكلاً مختلف عما اعتاد عنه الجمهور ، الأمر الذي ساهم في اكتشاف شخصية جديدة عنها ، نالت اعجاب الكثيرين ، وأهل كارول لتصبح التريند الاول في " تويتر " عقب عرض الفيديو كليب.

"bon voyage " إخراج :بتول عرفة ، و شارك في كتابة الكلمات : السورية كاملة خير ، و كارول سماحة ، والفرنسي لايون ، وشارك في التلحين : الفرنسي يان بيري، والمغربي دي جي يوسف ، وتوزيع : دي جي يوسف.

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