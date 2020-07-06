محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر : شارك الفنان علي ربيع، جمهوره صورة عبر حسابه على إنستجرام وسط المياه، بصحبة المخرج سعيد حامد وعلق: "مع المخرج الكبير الأستاذ سعيد حامد، أنا بحبه قوي بصراحة.. مخرج عبقري، وإن شاء الله نشوف أفلام جديدة ليك". يذكر أن، علي ربيع شارك في دراما رمضان المنقضي بمسلسل "عمر و دياب" مع مصطفى خاطر، وكارولين عزمي، بجانب عدد كبير من الفنانين الشباب، والمسلسل من إخراج معتز التوني.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر علي ربيع مع المخرج سعيد حامد: "مخرج عبقري" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.