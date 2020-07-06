بترت ساقه بسبب مضاعفات كورونا.. وفاة الفنان نك كورديرو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

رحل عن عالمنا، اليوم، الممثل المسرحي الأمريكي نك كورديرو، عن عمر يناهز 41 عاما، بعد 95 يوما قضاها، عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وبحسب موقع سكاي نيوز، أن زوجته أماندا كلوتس، كتبت عبر إنستجرام: "توفى زوجي الحبيب، وكان محاطا بحب عائلته التي غنت وصلت له وهو يغادر هذا العالم بهدوء، سأشتاق أنا وألفيس –ابنهما البالغ من العمر سنة- إليك".

"أماندا" وثقت رحلة زوجها مع المرض، خلال الفترة الماضية، والتي استمرت 95 يوما، فبعد دخوله العناية المركزة بـ 3 أسابيع، قرر الأطباء بتر ساقه بسبب تخثر الدم فيها، وهي واحدة من مضاعفات مرض "كوفيد 19".

وكان النجم الشاب قد دخل في غيبوبة منذ عدة أشهر بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، واستعاد وعيه في مايو الماضي، إلا أنه رحل عن عالمنا اليوم.