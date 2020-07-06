بينها The guest و seven pounds.. أبرز أفلام السهرة الليلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تحرص عدد من القنوات على عرض باقة مميزة من الأفلام خاصة التي حققت إيرادات ضخمة، وجوائز عالمية، كنوع من التسلية للجمهور.

الخليج 365 يعرض لكم أبرز أفلام الليلة في التقرير التالي:

Mbc2

كعادتها تعرض قناة mbc2، عددا من الأعمال المميزة، وفي تمام الثامنة مساء، تعرض القناة فيلم Mother's Day، وتدور أحداثه في إطار كوميدي تشويقي حول 3 نساء من أجيال مختلفة، ومن خلال الاختلافات بينهن تنشأ العديد من المواقف الكوميدية والإنسانية.

وفي تمام العاشرة مساء تعرض القناة الفيلم الكوميدي Home Again، وتدور أحداثه حول أليس التي انفصلت عن زوجها مؤخرا، وتبدأ حياتها من جديد من خلال عودتها إلى لوس أنجلوس مع ابنتيها، لكن سرعان ما تنقلب حياتها رأسا على عقب عندما تسمح لثلاثة منتجي أفلام طموحين بالبقاء في ملحق المنزل المخصص للضيوف بشكل مؤقت.

Mbc action

تعرض القناة في تمام السادسة مساء فيلم The Guest، وتدور أحداثه حول ديفيد الذي يظهر بشكل غير متوقع أمام عتبة منزل عائلة بيترسون ويزعم بأنه الصديق المقرب لابنهم الراحل، وسرعان ما يصبح جزءاً

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من العائلة، إلى أن تثير موجة عنف مروعة الشكوك حوله.

في الحادية عشر إلا ربع تعرض القناة فيلم Hawaii Five-O، والذي تدور أحداثه فرقة تبحث عن هوية الشخص الذي قام بسرقة قنابل يابانية غير مستقرة تنتمي إلى الحرب العالمية الثانية كانت قد خبئت منذ زمن.

Mbc max

في تمام التاسعة مساء، تعرض شاشة (إم بي سي ماكس) فيلم seven pound، وتدور أحداثه حول رجل يبحث عن طريقة ليبريء ضميره المثقل بأن لديه القدرة على تغيير ظروف سبعة غرباء يستحقون فرصة ثانية.

وفي تمام الحادية عشر مساء، تعرض القناة فيلم الإثارة والتشويق Nocturnal Animals، وتدور أحداثه حول سوزان مورو التي تحصل على نسخة أولية غير مطبوعة لكتاب من زوجها السابق الذي هجرته منذ فترة طويلة، وسرعان ما تأسرها الإثارة الخيالية لنص الكتاب الأمر الذي يدفع بها إلى أن تعيد النظر بشأن علاقتها بزوجها السابق.

(إم بي سي بوليوود)

في تمام التاسعة مساء، تعرض القناة الفيلم الهندي "ماين تيرا هيرو" وهو فيلم كوميدي رومانسي، تدور أحداثه حول قصة حب تبدأ منذ النظرة الأولى، وتواجه العديد من الصعاب.