بعد تعرضه لأزمة صحية.. سعد الصغير يعلن استعداده لتحمل تكاليف علاج الشاعر أمل الطائر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

كشفت أسرة الشاعر الغنائي أمل الطائر عن تلقيها مكالمة من الفنان سعد الصغير، يطلب خلالها زيارة الشاعر، مؤكدًا استعداده لتحمل كل ما يحتاجه علاجه.

زوجة الشاعر أمل الطائر كشفت عن موقف سعد، وكتبت عبر الصفحة الخاصة بزوجها بموقع فيسبوك،: "فوجئنا بمكالمة للفنان الشعبى الأصيل المحترم الاستاذ سعد الصغير بيسأل على امل بلهفة ،وكان ملحا فى الزيارة لأمل ،ويعلن استعداده التام لتحمل أى شيء، لمجرد أن أمل وقف معاه فى أول طريقه ، رغم أن أمل ماعملش الا عدد قليل من الأغانى، ولكنه كان موقف رجولى وإنسانى من فنان جدع جدا، وأنا شخصيا أول مرة اتعامل معه عن قرب".

وأضافت "وكانت هذه المكالمة لها مفعول السحر بالنسبة لأمل، وقال لى سبحان الله سعد الصغير أقل مطرب استفاد منى، شكرا جزيلا يا استاذ سعد على مبادرتك الطيبة ".

وكانت زوجة الشاعر أمل الطائر قد أكدت من قبل تواصل الشعراء مدحت العدل "بصفته رئيس جمعية المؤلفين والملحنين"، وفوزي إبراهيم "أمين صندوق الجمعية"، ومصطفى كامل، وأكدوا مساندتهم للشاعر وتوفير ما يحتاجه لتجاوز أزمته الصحية.

وكشفت زوجة الشاعر في تصريح سابق لـ"الخليج 365" عن إصابته بمجموعة جلطات صغيرة بالمخ، أثرت على الحركة والكلام، وأوضحت أنه بدأ في التحسن.

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الشاعر أمل الطائر يعد من رواد كتابة الأغنية الشعبية، ونشأ في عائلة فنية، وورث وأشقائه الشعراء مواهب كتابة الشعر الغنائي عن والدهم الشاعر مصطفى الطائر.

وقدم أمل الطائر ما يزيد عن الـ700 أغنية، وكتبت أغانيه شهادات الميلاد الفني لنخبة من نجوم الأغاني الشعبية، ومنهم حكيم الذي غنى من كلماته، نار، نظرة، بيني وبينك، أفرض، السلاموا عليكوا، الحق عليه، أبوسه، وغيرها.

وغنى من كلمات الطائر كل من محرم فؤاد، هاني شاكر، أنغام، هيفاء وهبي، عبد الباسط حمودة، حسن الأسمر، حمادة هلال، محمد هنيدي، سامو زين، طارق الشيخ وغيرهم.

