محمد علاء يطلب الدعاء لوالدته: "هتعمل عملية قلب مفتوح"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

طلب الفنان محمد علاء من متابعيه، الدعاء لوالدته، بعد استعدادها لإجراء عملية جراحية، عبر حسابه على إنستجرام.



ونشر "علاء" صورة تجمعهما، وعلق: "أمي هتعمل عملية قلب مفتوح بكره الصبح .. دعواتكم"."

وتفاعل عدد كبير من النجوم، مع رسالة علاء، بينهم الفنان أحمد زاهر، الذي كتب له: "

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سلامتها الف سلامه يا حبيبي و ان شاء الله هاتقوم بالسلامه و تبقي زي الفل ربنا هايكون معاها باذن الله"

أيضا كتب له أحمد الشامي: "ان شاءالله هتقوم بألف سلامة في اسرع وقت يا رب"

يذكر أن محمد علاء شارك في رمضان 2020 في مسلسل "البرنس" مع محمد رمضان وإدوارد وأحمد زاهر وروجينا ونور، كما شارك في مسلسل "جمع سالم" مع زينة ودلال عبد العزيز وريم البارودي.