محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:
طلب الفنان محمد علاء من متابعيه، الدعاء لوالدته، بعد استعدادها لإجراء عملية جراحية، عبر حسابه على إنستجرام.
ونشر "علاء" صورة تجمعهما، وعلق: "أمي هتعمل عملية قلب مفتوح بكره الصبح .. دعواتكم"."
وتفاعل عدد كبير من النجوم، مع رسالة علاء، بينهم الفنان أحمد زاهر، الذي كتب له: "
سلامتها الف سلامه يا حبيبي و ان شاء الله هاتقوم بالسلامه و تبقي زي الفل ربنا هايكون معاها باذن الله"
أيضا كتب له أحمد الشامي: "ان شاءالله هتقوم بألف سلامة في اسرع وقت يا رب"
يذكر أن محمد علاء شارك في رمضان 2020 في مسلسل "البرنس" مع محمد رمضان وإدوارد وأحمد زاهر وروجينا ونور، كما شارك في مسلسل "جمع سالم" مع زينة ودلال عبد العزيز وريم البارودي.
كانت هذه تفاصيل خبر محمد علاء يطلب الدعاء لوالدته: "هتعمل عملية قلب مفتوح" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.