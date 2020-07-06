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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
نفى الفنان أحمد عيد تعرضه لأي وعكة صحية، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك".
وكتب عيد مطمئنًا جمهوره "كلمني أكتر من صديق بسبب أخبار متداولة على السوشيال ميديا عن صحتي، الأخبار دي غير صحيحة وأنا الحمدلله بخير. دي الصفحة الرسمية الوحيدة الموثقة وأي أخبار عني هتكون هنا".
جدير بالذكر أن أخر أفلام أحمد عيد كان فيلم "خلاويص" تأليف لؤي السيد وفيصل عبدالصمد، إخراج خالد الحلفاوي، بطولة أيتن عامر، أحمد فؤاد سليم، طارق عبدالعزيز.
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد عيد ينفي شائعة تعرضه لوعكة صحية: "أخبار غير صحيحة.. أنا بخير" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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