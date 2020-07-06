بطولة دينا الشربيني وخالد الصاوي.. بدء تصوير فيلم 30 مارس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أعلن المخرج أحمد خالد موسى، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، بدء تصوير فيلمه الجديد "30 مارس".

ونشر "موسى" صورة "الكلاكيت"، وتظهر في الصورة إحدى الكنائس الشهيرة بمصر الجديدة، وعلق: "بسم الله".

فيما قام عدد من الفنانين بتهنئته في التعليقات، أبرزهم أحمد خالد صالح الذي علق: "توكلنا على الله"، كما علقت الفنانة أروى جودة: "بالتوفيق إن شاء الله".

Advertisements

كذلك علق الفنان محمد عبدالرحمن قائلا: "بالنجاح يا قلبي"، وعلقت الفنانة هنا الزاهد: "خالود"، كما علقت الفنانة دينا فؤاد: "مبروك".

فيلم "30 مارس" بطولة خالد الصاوي، دينا الشربيني، أحمد الفيشاوي، أحمد خالد صالح، إنجي المقدم، محمد علي رزق، محمد جمعة، ومن تأليف حميد المدني، وإخراج أحمد خالد موسى.