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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
أعلن المخرج أحمد خالد موسى، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، بدء تصوير فيلمه الجديد "30 مارس".
ونشر "موسى" صورة "الكلاكيت"، وتظهر في الصورة إحدى الكنائس الشهيرة بمصر الجديدة، وعلق: "بسم الله".
فيما قام عدد من الفنانين بتهنئته في التعليقات، أبرزهم أحمد خالد صالح الذي علق: "توكلنا على الله"، كما علقت الفنانة أروى جودة: "بالتوفيق إن شاء الله".
كذلك علق الفنان محمد عبدالرحمن قائلا: "بالنجاح يا قلبي"، وعلقت الفنانة هنا الزاهد: "خالود"، كما علقت الفنانة دينا فؤاد: "مبروك".
فيلم "30 مارس" بطولة خالد الصاوي، دينا الشربيني، أحمد الفيشاوي، أحمد خالد صالح، إنجي المقدم، محمد علي رزق، محمد جمعة، ومن تأليف حميد المدني، وإخراج أحمد خالد موسى.
كانت هذه تفاصيل خبر بطولة دينا الشربيني وخالد الصاوي.. بدء تصوير فيلم 30 مارس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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